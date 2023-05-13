Эксперт дал рекомендации по накоплению финансовой подушки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Почувствовать себя комфортно поможет финансовая подушка в размере даже 1—3 месячных доходов. Ее можно накопить, ежемесячно откладывая по 5—10% от зарплаты. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

По его словам, для повышения финансовой ответственности нужно подсчитать свои расходы на обязательные платежи, бензин, продукты, учесть неожиданные траты и подарки родным. Охорзин отметил, что за коммунальные услуги и кредиты следует платить сразу.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

После подсчетов нужно проанализировать свои траты и решить, на чем можно сэкономить, подчеркнул эксперт.

— И не забывайте ставить цели. Просто копить «на черный день» — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу, — заключил Охорзин.

Напомним, 66% россиян постоянно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». Она должна составлять от 6 до 12 окладов. Аналитики отмечают, что такого количества финансов хватит для того, чтобы поддерживать уровень жизни в случае потери работы либо проблем со здоровьем. Для этих целей граждане предпочитают использовать классические сберегательные инструменты.

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Елизавета Пуншева