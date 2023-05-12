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В Татарстане утвердят положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды

17:07, 12.05.2023
В Татарстане утвердят положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минэкологии Татарстана подготовило приказ об утверждении положения об общественных инспекторах по охране окружающей среды в республике. Проект документа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Положение определяет порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды в республике, их задачи, права и обязанности в области обеспечения природоохранного законодательства России.

Документ определяет порядок формирования комиссии по организации деятельности общественных инспекторов, их основные задачи и обязанности, права и ответственность.

Контроль за исполнением приказа возложат на первого заместителя министра Ильнура Губайдуллина.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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