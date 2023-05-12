В Татарстане утвердят положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды
Минэкологии Татарстана подготовило приказ об утверждении положения об общественных инспекторах по охране окружающей среды в республике. Проект документа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Положение определяет порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды в республике, их задачи, права и обязанности в области обеспечения природоохранного законодательства России.
Документ определяет порядок формирования комиссии по организации деятельности общественных инспекторов, их основные задачи и обязанности, права и ответственность.
Контроль за исполнением приказа возложат на первого заместителя министра Ильнура Губайдуллина.
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