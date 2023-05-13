«Необходимо понимать, что корь — очень заразное заболевание»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Признаки кори, как правило, проявляются в течение 7—14 дней после контакта с зараженным человеком. При этом у большинства пациентов симптомы проходят самостоятельно через одну-две недели. Однако возможны и осложнения, сообщает «Афанасий-бизнес» со ссылкой на врача-терапевта Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алину Красикову.

Корь может вызвать такие осложнения, как пневмония, отит, кератит, энцефалит. Также болезнь может усугублять течение хронических заболеваний, например гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Корь передается как воздушно-капельным путем, так и бытовым — через посуду, дверные ручки и прочее. Чтобы защитить себя от заражения, нужно придерживаться универсальных рекомендаций — чаще мыть руки, избегать контактов с больными, реже касаться лица грязными руками.

— Причина резкого подъема заболеваемости корью может быть связана с уровнем вакцинации — недоступностью прививки в ряде регионов, нежеланием некоторых родителей вакцинировать своих детей, а также с низкой осведомленностью о важности иммунизации. Необходимо понимать, что корь — очень заразное заболевание и один больной может заразить множество людей, и когда появляется даже небольшой очаг заболевания, оно может быстро распространиться в незащищенной популяции, — отметила Красикова.



Напомним, в Татарстане на конец апреля подтвердили 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети.

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Елизавета Пуншева