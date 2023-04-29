Владимир Путин об «Играх будущего» в Казани: «Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России»

Фото: скриншот видео

Президент России Владимир Путин обратился к участникам «Игр будущего», которые впервые пройдут в Казани в 2024 году. Его видеообращение транслировали во время церемонии открытия обратного отсчета до международных соревнований.

— Сегодня начинается обратный отсчет до старта первых в истории международных соревнований «Игры будущего» — соревнований безо всякого преувеличения уникальных. Такого еще никто, нигде и никогда не проводил! — сказал он.

«Игры будущего» объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. Тем самым, по словам главы государства, они еще раз подтверждают, что современный человек — это гармоничный и развитый гражданин.

— Убежден, что «Игры будущего» позволят раскрыть эту истину во всей ее полноте. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу, — сказал президент.

Вместе с этим Владимир Путин отметил и качества Казани как организатора крупных мероприятий:

— Организаторы «Игр будущего» обеспечат для этого все условия, причем самого высокого уровня, ведь вас ждет столица одного из наиболее самобытных регионов России — Татарстана. Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань, которая имеет огромный опыт проведения крупных, престижных международных форумов, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Игры будущего» — международный турнир нового формата, который включает в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. В соревнованиях примут участие 2 000 спортсменов из более чем 100 стран мира.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин