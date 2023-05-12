Глава Минобрнауки России предложил убрать из юридического образования квалификацию бакалавр

Фото: Минобрнауки России

Министр науки и образования России Валерий Фальков выступил с инициативой убрать из высшего юридического образования квалификацию бакалавр. По его мнению, оно должно быть базовым и достаточным для продвижения по карьерной лестнице без необходимости получать дополнительные степени.



— Насколько мне известно, и в прокуратуре, и в других правоохранительных органах и силовых структурах для того, чтобы делать карьеру и идти дальше, необходимо иметь образование по уровню магистратура, — обратил внимание Валерий Фальков.

Магистратуру, в которую выпускники-бакалавры обычно идут после 4 лет обучения, он предложил использовать лишь для получения более узких, уникальных знаний и исследовательской деятельности, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Валерий Фальков также обратил внимание, что юриспруденция в России по-прежнему остается одним из самых востребованных направлений для получения высшего образования. Это направление входит в топ-5.

В апреле Валерий Фальков анонсировал введение в России трехступенчатой системы образования: базовой, специализированной и аспирантуры. Первые два со сроком обучения от 4 до 6 лет будут соответствовать бакалавриату или специалитету. Второй ступенью станет специализированное образование (один-два года).

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Татьяна Демина