Чистая прибыль «Таттелекома» за первый квартал 2023 года составила 367,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» в первом квартале 2023 года составила 367,7 млн рублей, что на 3,8% меньше аналогичного показателя за первый квартал прошедшего года (382,1 млн рублей), согласно данным группы компаний «Таттелеком» (включает ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»).

Оператор мобильной связи «Летай» — ООО «ТМТ» — получил чистую прибыль в 64,4 млн рублей, прирост составил 3% по сравнению с январем — мартом прошлого года (32,6 млн рублей).

Выручка группы компаний в сравнении с первым кварталом прошлого года увеличилась на 4,1% — с 2,40 млрд рублей до 2,49 млрд рублей, по ПАО «Таттелеком» — с 2,02 млрд рублей до 2,09 млрд рублей (+3,1%), по ООО «ТМТ» — с 458,2 млн рублей до 484 млн рублей (+5,6%).

Как рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, динамика прироста выручки сохраняется. В основном это достигается за счет увеличения доходов от оказания услуг доступа в интернет (+6,9%), мобильной связи (+8,7%) и телевидения (+5,8%). Незначительное снижение чистой прибыли за первый квартал 2023 года связано с ростом цен на оборудование и материалы для оказания услуг связи, с увеличением расходов на их оплату, а еще с увеличением расходов на оплату труда персонала.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2022 году составила 2,6 млрд рублей. По сравнению с 2021-м она выросла на 144,3 млн рублей — в 1,06 раза.

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Маргарита Головатенко