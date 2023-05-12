В Татарстане планируют отремонтировать здания трех военных комиссариатов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Татарстане планируют провести капитальный ремонт в трех зданиях военных комиссариатов. На данный момент ведется поиск подрядчика на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

Отремонтировать намерены здания военных комиссариатов в Зеленодольске по ул.Туктарова, 3, в Камском Устье по ул. Калинина, 1 и в Менделеевске по ул. Гунина, 3, литеры А, Б. Для них приобретут оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроят прилегающую территориию.

Выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы по заданию Главстроя Татарстана необходимо до 15 октября 2023 года. Профинансируют работы из республиканского бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В начале года «Реальное время» писало, что у военного комиссариата Советского района Казани появится новый офис. Разноуровневое шестиэтажное здание на 4 тысячи «квадратов» построят на ул. Минской вдоль Вознесенского тракта. Это первый за последние 12 лет случай строительства таких объектов в республике — в феврале 2011 года в новое здание переехал Нижнекамский военкомат, с тех пор новоселья у татарстанских военных комиссаров не было.



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Татьяна Демина