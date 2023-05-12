В России за время пандемии запатентовали более 720 изобретений

В России за время пандемии запатентовали более 720 изобретений по борьбе с коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщили в Роспатенте.

— За время пандемии только в России было выдано 722 патента на разработки, созданные для борьбы с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты, — пояснили в федеральной службе.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что на данный момент в российской системе здравоохранения запатентованные вакцины и лекарства активно применяются.

— Так, например, в аптеках России можно приобрести препараты МИР-19, Авифавир, Илсира и Лейтрагин. В систему единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) была интегрирована программа «КТ-калькулятор» — оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19 без учета данных компьютерной томографии, — подчеркнули в Роспатенте.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева