В историческом поселении Буинска построят детскую школу искусств

Фото: tatarstan.ru/Булат Низамеев

Сегодня в Доме правительства прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, его помощница Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

На встрече обсудили реализацию проектов нового строительства на территории исторического поселения Казани. На рассмотрение комиссии было вынесено 18 объектов. Рустам Минниханов обратил внимание, что утверждаемые проекты должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и не нарушать сложившийся облик территорий.

Также были представлены проекты строительства двух индивидуальных жилых домов на территории острова-града Свияжска. А в историческом поселении Буинска появится детская школа искусств. Она расположится рядом с земской управой и храмом Святой Троицы.

Фото: tatarstan.ru/Булат Низамеев

В рамках заседания раису Татарстана рассказали о разработке типовых проектов индивидуальных жилых домов на территории исторического поселения Казани. В соответствии с Концепцией устойчивого развития исторического поселения Казани были определены территории, на которых целесообразно применять типовые архитектурные решения. Это Адмиралтейская слобода, район 2-й и 3-й Горы, территория улиц Подлужной и Фаткуллина.

В марте в Татарстане для решения проблем исторических центров создали межрегиональную рабочую группу. Такое решение приняли участники онлайн-сессии для подготовки основной части форума, который пройдет в Казани в июле этого года.



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Айрат Назипов