В Татарстане создали межрегиональную рабочую группу для решения проблем исторических центров

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане для решения проблем исторических центров создадут межрегиональную рабочую группу, такое решение приняли участники онлайн-сессии для подготовки основной части форума, который пройдет в Казани в июле этого года.



— Мы обратились к теме исторических городов исходя из актуальных проблем российских муниципалитетов с учетом законодательных изменений, которые происходят в сфере регулирования застройки и в Градостроительном кодексе. Возникают новые вызовы и перед архитекторами-проектировщиками, и перед девелоперами, и перед регуляторами этой сферы, — отметила помощник раиса Татарстана, программный директор форума Олеся Балтусова. По ее словам, инвестирование, нематериальное наследие в историческом центре и правовое регулирование в историческом центре выбраны темами будущего мероприятия. Для дискуссий приглашены ведущие эксперты, работающие с наследием, с бизнесом, в строительстве и туризме. На форуме выступили более двадцати специалистов.

Инициативу о формировании рабочей группы по созданию концепции развития исторических поселений на основе подхода к устойчивому развитию территорий озвучил руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий Института генплана Москвы Дмитрий Верховский:

— Такую методику я предлагаю разработать к летнему форуму. Нужно создать практический подход, применимый инструментарий, а дальше губернаторы и муниципальные органы власти смогут выбирать то, что им близко, — сказал эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Олеся Балтусова от лица оргкомитета предложила экспертам делиться предложениями. Рабочая группа, по ее словам, должна будет заняться подготовкой выступлений, тем, резолюций по всем предложенным направлениям.



Помощник раиса республики отметила, что большую роль в мероприятии играет участие представителей министерств и ведомств федерального и регионального уровней.

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Маргарита Головатенко