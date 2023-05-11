Эксперты о благоустройстве зоны у речпорта в Казани: «Роль территории можно будет сравнить с Москвой-сити»

Фото: эскизный проект реновации ул. Портовой

Территория в районе улицы Портовой, активная застройка которой стартовала в 2023 году, станет новым центром притяжения в Казани. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные РБК «Татарстан». На этом месте появятся жилье, общественные пространства, культурные и прочие объекты.

По словам директора консалтингового агентства GMK Сергея Разуваева, концепция единого центра достаточно давно утратила актуальность. При этом территория может заинтересовать инвесторов из-за размеров. Также необходимо обеспечить людям не только жилье, но и места приложения труда, чтобы избежать маятниковой миграции.

— Площадка очень большая. Соответственно, она представляет интерес для инвесторов как из числа других строительных компаний, так и для организаций и лиц, которые выкупают недвижимость для бизнеса. Возможно, они предложат те или иные инвестпроекты, способные заинтересовать бизнес разнообразных направлений: от создания туристических кластеров до бизнес-центров, ИТ- или арт-кластеров — ограничений здесь нет, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский выразил мнение, что благодаря расположению территории на берегу Волги район в будущем может стать якорным для туристов.

— Можно добавить, что на территорию заходить будет еще и туристический, рекреационный бизнес, а когда возникнет спрос на услуги размещения и сопутствующие услуги — например, торговлю сувенирами, появятся хостелы и другие подобные объекты. Роль этой территории, конечно, можно будет сравнить с Москвой-сити или новым пространством вокруг башни «Газпрома» в Санкт-Петербурге, но, полагаю, она все равно будет иметь свой самобытный и неповторимый шарм, — подчеркнул он.

Активная работа в этих местах началась летом 2022 года. В конце августа раису Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой. 6 сентября на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории Речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.



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Елизавета Пуншева