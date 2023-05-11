Минздрав России: почти 30% врачей в стране старше 55 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России почти треть врачей старше 55 лет, еще примерно столько же процентов составляет доля молодых специалистов среди медицинских работников, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году.



— В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) — 31% и 27% соответственно, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В отчете также отмечается, что во многих регионах России активно разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников, передает «РИА Новости». Отмечается, что наиболее высоких результатов при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской областей, а также в Татарстане, Чеченской Республике и Республике Саха.

В начале апреля кабинет министров Татарстана установил специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова