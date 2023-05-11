Самым популярным форматом детского отдыха в Казани стала дача

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2023 году самым популярным форматом детского отдыха среди казанцев стала дача. Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и узнал, что в этом году число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше чем когда-либо.

Так, 39% опрошенных сообщили, что их ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне.

По словам 23% родителей, их дети на все лето останутся дома. В летний лагерь детей собираются отправить 18% казанцев, а организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 13%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Еще 3% собираются организовать детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край), столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль).

О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил всего 1% родителей. Еще 3% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории и прочее.

Впервые в этом году родителям предстоит оплатить 100% стоимость путевки в летние оздоровительные лагеря, не рассчитывая на 50%-ное возмещение по туристическому кешбэку (федеральные власти так и не продлили программу на 2023 год). По этой причине, как выяснило «Реальное время», в Татарстане нарасхват раскупают путевки лишь в лагеря республики по прошлогодним ценам в размере 20—21 тысяча рублей в среднем. За месяц до открытия смен родители выкупили около 80% мест в загородных оздоровительных лагерях под Казанью.



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Илина Хакимова