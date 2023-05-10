Экс-сотрудница банка из Нижнекамска пойдет под суд по обвинению в присвоении 39 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы города Нижнекамска. Ее обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год женщина занимала должность старшего специалиста дополнительного офиса одного из региональных банков. В этот период похитила вверенные ей средства на сумму более 4,4 млн рублей и оформила фиктивные документы на выдачу средств вкладчикам.

В сентябре 2022 года женщина присвоила еще более 35 млн рублей, после чего перестала выходить на работу, подчеркнули в прокуратуре.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину женщина полностью признала, она находится под стражей. Уголовное дело направлено в Нижнекамский горсуд для рассмотрения по существу.

О задержании сотрудницы банка стало известно еще в октябре прошлого года. Незадолго до этого злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, фигурантка похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань.

Речь идет о краже из хранилища нижнекамского отделения «Камкомбанка». Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов