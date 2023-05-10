Средства ЦБ в Швейцарии оценили примерно в $8,3 млрд

Средства Центрального банка России в Швейцарии составляют порядка 7,4 млрд франков, или около $8,3 млрд, согласно данным швейцарского правительства.



Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом правительство 10 мая. 29 марта правительство решило «сделать резервы и активы обязательными для отчетности».

Как указывает правительство Швейцарии, страна внимательно следит за дискуссиями в Евросоюзе о возможном использовании активов Центрального банка РФ в инвестиционных целях и направлении их доходов на восстановление Украины, сообщает ТАСС.

Фото: cbr.ru

Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В стране заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд франков и 15 объектов недвижимости.

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Маргарита Головатенко