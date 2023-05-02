Май в Татарстане начался с превышения нормы среднесуточных температур на 10 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первые сутки мая среднесуточные температуры превысили норму на 10 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики

Днем 1 мая в регионе установилась жаркая погода — температуры воздуха достигали +32 градусов. Минувшей ночью они составили от +10 до +17°С.

Накануне в Татарстане, в том числе и в Казани, наблюдался сильный ветер. Ночью местами прошли кратковременные дожди с грозами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 1 мая зафиксировали восьмой с начала весны температурный рекорд. Воздух в городе днем прогрелся до +30,8 градуса. Тем самым был обновлен абсолютный максимум, зарегистрированный в первый день мая в 1920 году.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, теплая погода с дождями в республике сохранится до конца недели. Температуры днем будут достигать +27 градусов.



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Татьяна Демина