Татарстанцы чаще других недовольны своей зарплатой

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Большинство татарстанцев — 63% — заявили, что недовольны своей зарплатой. Такой показатель — один из самых низких в России. Об этом свидетельствует исследование платформы hh.ru.

Отмечается, что всего 32% жителей Татарстана вполне довольны своей зарплатой. При этом 5% респондентов заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Чаще остальных своей заработной платой довольны представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг». На отрасли «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» приходится по 30% удовлетворенных сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представителей сферы «Медицина, фармацевтика» реже остальных устраивает их зарплата. 83% работников отрасли хотели бы зарабатывать больше.

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Елизавета Пуншева