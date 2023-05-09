МИД России: Польше выразят протест в связи с провокацией 9 мая

Польше будет заявлен решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 мая, сообщили в МИД России.



— МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих». Польской стороне будет заявлен решительный протест, — приводит заявление ведомства RT.

МИД указывает, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю Дня Победы в Варшаве как очередное недружественное проявление с польской стороны.

Фото: pixabay.com

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба.



Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны. Как считает Белик, за подобными высказываниями стоят вполне конкретные цели: польские чиновники продолжают антироссийскую риторику, навеянную странами Запада.



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Маргарита Головатенко