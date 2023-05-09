Скончался Рафкать Гафуров — отец экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова
В понедельник, 8 мая, на 86-м году жизни скончался Рафкать Гафуров — отец бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщили в пресс-службе университета.
Рафкать Гафуров долгое время возглавлял ОРС НГДУ «Прикамнефть», а также 12 лет занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Татнефть».
— Рафкать Нигматзянович был замечательным человеком. Это большая трагедия для родных и близких. Мы искренне сочувствуем и скорбим вместе с ними, — поделилась Елена Мерзон, директор Елабужского института КФУ.
Елабужский институт КФУ выражает соболезнования первому ректору КФУ Ильшату Гафурову в связи со смертью отца.
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