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За сутки в России выявили 2 726 случаев COVID-19

11:30, 09.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 2 726 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 2 726 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 375 человек. Всего заболевших — 22 884 493 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 152 пациента. Всего вылечившихся — 22 297 945 человек.

За сутки COVID-19 унес жизнь 25 россиян. Всего от инфекции скончались 398 578 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Илина Хакимова
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