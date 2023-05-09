В Москве и в Казани начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! — объявил диктор.

Знаменная группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году, — под музыку песни «Священная война» в исполнении сводного оркестра.



На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, а также ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Планируется, что всего в мероприятии примут участие свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. А музыкальное сопровождение обеспечат более 40 военных оркестров, объединенных в сводный.

Парад Победы начался и в Казани: несколько тысяч казанцев и гостей города собрались на площади Тысячелетия возле Казанского кремля для празднования 78-й годовщины Великой Победы.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

На площади выстроились курсанты всех военных училищ Казани. Перед началом курсанты Высшего танкового училища, проявившие отвагу при боевых действиях в СВО, вынесли Знамя Великой Победы. Всего 700 тысяч уроженцев Татарстана были призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны, 353 человека стали героями Советского Союза.

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.



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Илина Хакимова