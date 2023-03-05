Президент Сербии: «Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Об этом пишет ТАСС.
— Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине, — сказал сербский лидер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сербия якобы поставляет реактивные боеприпасы на Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Белград официально озвучить свою позицию по этому поводу.
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