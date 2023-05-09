Россиянам рассказали, на какие номера лучше не стоит отвечать

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россиянам рассказали, с каких номеров чаще всего звонят мошенники. Как правило, они используют короткие номера (состоящие из трех-четырех цифр), скрытые или иностранные. Во всех этих случаях лучше перестраховаться и не брать трубку, сообщают «Известия», ссылаясь на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева.

Если звонок начинается на +7800, то на него лучше не отвечать: этот код принадлежит бесплатным номерам, которыми любят пользоваться спамеры и рекламщики.

Не стоит спешить перезванивать на пропущенные вызовы: если звонок оказался коротким — например, всего один-два гудка или же неизвестные и вовсе бросили трубку, то, скорее всего, звонок был совершен мошенниками.

В любом случае, советует эксперт, перед тем как ответить на звонок или перезвонить, следует попробовать проверить номер в Сети: там есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке.

Фото: pixabay.com

— Заодно это поможет отделить важные структуры от тех же банков, которые звонят с предложением взять кредит, — отметил Тимофеев.

Однако эксперты признали, что прием с проверкой номера работает не во всех случаях: во-первых, преступники зачастую используют разные номера (так как один и тот же телефон может быть в базе), а во-вторых, с помощью IP-телефонии они способны сгенерировать любой номер, в том числе банка и даже знакомых пользователя.

Так как мошенники продолжают находить новые способы, стоит сохранять бдительность и бросать трубку при любых подозрениях. Крупные группировки уже давно изучили реальные банковские процессы идентификации клиентов.

Важно помнить, что главная цель мошенников остается неизменной: похитить деньги или получить от жертвы сведения, которые помогут им получить доступ, например, к интернет-банку.

Для того чтобы защититься от телефонных мошенников, эксперты советуют использовать идентификатор вызывающего абонента, чтобы отфильтровывать звонки.



В России участились звонки гражданам от мошенников, представляющихся сотрудниками Центробанка. Такую уловку злоумышленники используют, чтобы убедить граждан перевести деньги.



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Илина Хакимова