Злоупотребление сладостями может привести к углеводному похмелью

Чрезмерное злоупотребление сладостями может спровоцировать углеводное похмелье. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.



В рацион рекомендуется включать не больше 50 граммов сладостей.

По словам Жаровской, двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья. Она добавила, что у кого-то симптомы могут проявиться через неделю, в то время как другие люди могут есть сладкое месяцами. Однако углеводное похмелье формируется постепенно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К его симптомам можно отнести: раздражительность, головную боль, упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами. Диетолог добавила, что у человека также портится настроение, а также появляется агрессия и тремор рук.

— Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора, — пояснила Жаровская.

Врач предупреждает, что попытки таким образом поддерживать хорошее настроение могут навредить организму, и пострадает в первую очередь печень, так как все биохимические процессы происходят именно там.

Фото: flickr.com

— При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов, — сказала Жаровская.

Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила диетолог. Она подчеркнула, что при злоупотреблении сладостями у человека формируется инсулинорезистентность. В итоге возникает риск развития сахарного диабета, заключила она.

Врачи предупредили россиян о том, что конфеты, содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий, что, в свою очередь, грозит набором массы тела.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова