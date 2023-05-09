В России за год общая заболеваемость возросла почти на 4%

В 2022 году россияне стали чаще болеть. По сравнению с 2021 годом почти на 4% возросла общая заболеваемость и почти на 5% — первичная. Об этом свидетельствует отчет Минздрава об итогах работы в 2022 году.

— Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году — 168 066,5 на 100 тысяч населения, — отмечается в документе.

Фото: realnoevremya.ru

Больший прирост показали болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7%). Чуть меньший — болезни системы кровообращения (5,8%). На 3,6% выросла заболеваемость по классу органов дыхания.

Напомним, в России в 2022 году на 10,7% возросла первичная заболеваемость ожирением. Также подчеркивается, что ожирение может привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижению фертильности.

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Елизавета Пуншева