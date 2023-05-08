Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в Instagram*.



— Спасибо всем, кто переживал за меня, молился, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой, — отметил он.

20 февраля отмечалось, что Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии ввиду поражения части головного мозга. Собеседник агентства отмечал, что у фигуриста образовалась гематома и есть кровоизлияние.

7 февраля СМИ сообщали, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что самочувствие фигуриста улучшается, однако он продолжает находиться в реанимации.

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Елизавета Пуншева