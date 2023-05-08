В России в 2022 году на 10,7% выросла заболеваемость ожирением

В России в 2022 году на 10,7% возросла первичная заболеваемость ожирением. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Минздрава.

— Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией, — отмечается в документе.

Также подчеркивается, что ожирение может привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижению фертильности.

В марте сообщалось, что в 2022 году в Татарстане туберкулезом заболели 26 детей в возрасте до 14 лет и семь подростков в возрасте 15—18 лет. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 5,4%.

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Елизавета Пуншева