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В Казани водитель «Газели» сбил 39-летнюю женщину

13:27, 08.05.2023
В Казани водитель «Газели» сбил 39-летнюю женщину
Фото: МВД по Татарстану

Сегодня утром на улице Ершова, напротив дома №51, водитель «Газели» при движении задним ходом по тротуару сбил 39-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пострадавшую.

В ГИБДД добавили, что женщину пришлось госпитализировать.

Вчера в Альметьевском районе Татарстана водитель автомобиля Opel сбил два мотоцикла, которыми управляли подростки. В результате ДТП скончалась пассажирка мотоцикла «Минск» 2008 года рождения.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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