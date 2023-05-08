В Казани водитель «Газели» сбил 39-летнюю женщину
Сегодня утром на улице Ершова, напротив дома №51, водитель «Газели» при движении задним ходом по тротуару сбил 39-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пострадавшую.
В ГИБДД добавили, что женщину пришлось госпитализировать.
Вчера в Альметьевском районе Татарстана водитель автомобиля Opel сбил два мотоцикла, которыми управляли подростки. В результате ДТП скончалась пассажирка мотоцикла «Минск» 2008 года рождения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым