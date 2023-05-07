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США предлагали Турции передать С-400 Киеву

15:57, 07.05.2023
США предлагали Турции передать С-400 Киеву
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что американские власти предлагали его стране отправить принадлежащие туркам зенитно-ракетные комплексы С-400 на Украину. Анкара ответила отказом.

В интервью Haberturk министр заявил, что получили от США несколько предложений. Например, американцы просили турок предоставить им контроль над системой, но это затронуло бы независимость страны, подчеркнул Чавушоглу.

Согласно данным из открытых источников, С-400 российский зенитный ракетный комплекс находится на вооружении у России, Турции, Белоруссии, Китая и Индии.

Фото: ru.wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Еще в 2019 году США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой С-400.

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Айрат Назипов
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