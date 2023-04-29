Депутат Госдумы назвал атаку беспилотника ВСУ на Севастополь терактом

Фото: скриншот видео из telegram-канала губернатора

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку беспилотника ВСУ на Севастополь терактом, который должен был вселить страх в мирных жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Действия украинских властей стоит расценивать как теракт, направленный на устрашение мирного населения. Ответственность за случившееся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город, — сказал он.

Сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе горит резервуар с топливом. По его словам, предварительной причиной пожара является попадание беспилотника.

Как уточнил Развожаев, площадь горения составляет 1 тысячу кв. метров в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. В результате ЧП никто не пострадал, а само возгорание не угрожает гражданским объектам.

Сейчас на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей. Территорию также проверили на наличие взрывчатки. Пожару присвоен четвертый класс опасности.

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Максим Кокунин