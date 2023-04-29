«Рубин» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в своем юбилейном матче

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу над командой «СКА-Хабаровск» в своем юбилейном матче 29-го тура первенства Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:1.

В первом тайме казанцы забили сразу 3 мяча. Счет открыл Мераби Уридия, реализовавший мяч в штрафной зоне благодаря отбору Александра Зотова. Позднее дальними ударами отличились Марат Апшацев и Илья Самошников. Спортсмены из Хабаровска смогли забить лишь один гол на 65-й минуте.



В турнирной таблице «Рубин» находится на 2-м месте. Лидирует в ней «Балтика», от которой казанцы отстают лишь на два очка. Следующая игра пройдет на выезде против «Краснодара-2».

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, на прошлой неделе «Рубин» на выезде обыграл тульский «Арсенал». Матч 28-го тура Первой лиги закончился со счетом 1:0 в пользу клуба из столицы Татарстана. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе.

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Максим Кокунин