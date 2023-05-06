В Казани перенесли несколько сегодняшних мероприятий в связи с плохой погодой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани перенесли несколько мероприятий, которые должны были состояться сегодня на открытом воздухе. Причиной тому стала плохая погода, а именно дождь и сильный ветер.

Так, администрация Советского района сообщила о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые должны были начаться сегодня в 17.00 в Привольном на 15.00 8 мая.

— Но мы приглашаем жителей близлежащих поселков посетить сегодня праздничную программу в ДК в жм «Вознесенское», которая начнется в 17.00, — добавили в администрации.

Фото: администрация Советского района Казани

Вместе с этим Дирекция парков и скверов Казани сообщила о переносе лекции-экскурсии «Зеленые соседи горожан. Отношения человека и растений в городе», которая должна была пройти в парке «Черное озеро». Новая дата пока неизвестна, но, как заверили в организации, о ней сообщат уже скоро.

Сегодня в период с 12.00 до 19.00 в восточных районах Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с. При этом локально порывы ветра могут достигнуть и 24 м/с, а в районах может идти ливневый дождь.

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Максим Кокунин