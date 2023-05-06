Михаил Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой в Институте законодательства при правительстве России

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Полномочия Талии Хабриевой в должности директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве продлены еще на три года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Назначить с 5 июня 2023 года Хабриеву Талию Ярулловну директором федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» сроком на 3 года, — говорится в документе.

Хабриева уроженка Казани. В 1980 году она окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина (нынешний КФУ). Работала преподавателем, ассистентом, доцентом кафедры государственного и международного права юридического факультета. В 1992-м ей было присвоено ученое звание доцента кафедры государственного и международного права.

Уже с 1998 по 2001 год работала на посту статс-секретаря — замминистра по делам Федерации, национальной и миграционной политики России. С 2001-го занимает пост директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

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Максим Кокунин