В России могут создать единый реестр воинского учета до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минцифры России предложило создать единый реестр воинского учета и апробировать его до конца этого года. Информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что на первом этапе Минцифры создаст реестр до 31 декабря 2023 года. На этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

Второй этап пройдет в 2024 году, а третий — в 2025-м.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце апреля Минобороны России подготовило проект постановления о формировании личных дел призывников с помощью «Госуслуг». Согласно документу, военкоматы смогут использовать данные этого портала, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия для формирования электронных личных дел призывников.



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Айрат Назипов