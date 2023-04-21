Минюст внес журналиста Bellingcat Христо Грозева* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России пополнило реестр иноагентов. Так, в него попал Христо Грозев*, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).
Также в списке:
- Наталья Севец-Ермолина*,
- Эльвира Вихарева*,
- автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»*,
- Журналистский проект «Адвокатская улица»*.
На прошлой неделе Министерство юстиции России признало иностранным агентом комедийного актера и продюсера Семена Слепакова*.
*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
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