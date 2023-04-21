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Минюст внес журналиста Bellingcat Христо Грозева* в реестр иноагентов

21:14, 21.04.2023
Минюст внес журналиста Bellingcat Христо Грозева* в реестр иноагентов
Фото: bg.wikipedia.org

Министерство юстиции России пополнило реестр иноагентов. Так, в него попал Христо Грозев*, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).

Также в списке:

  • Наталья Севец-Ермолина*,
  • Эльвира Вихарева*,
  • автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»*,
  • Журналистский проект «Адвокатская улица»*.

На прошлой неделе Министерство юстиции России признало иностранным агентом комедийного актера и продюсера Семена Слепакова*.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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