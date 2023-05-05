Казань встала в 9-балльных пробках

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в пятницу, 5 мая, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 18 часов они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Так, трудная обстановка наблюдается в центре Казани. Заторы можно встретить на улицах Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Московской, Островского, Салимжанова. Также «постоять» придется водителям и в Авиастроительном и Советском районах Казани.

В целом проблем с выездом из города нет, но пробка наблюдается на Мамадышском тракте. Если ехать в сторону трассы, то затор начинается с улицы Академика Арбузова, Сибирского тракта и проспекта Альберта Камалеева.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

В среду, 3 мая, на улице Карла Маркса в Казани произошло сразу несколько ДТП. Из-за аварий водителям также пришлось постоять в пробке.

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Айрат Назипов