«Заслуга Юрия Геннадьевича как ректора была в том, что он сохранил наш университет»

«Юрий Коноплев был крепким хозяйственником, на посту ректора Казанского университета денно и нощно радеющим за будущее науки и образования»

Сегодня стало известно, что на 84-м году жизни скончался бывший ректор, почетный профессор Казанского университета, профессор-консультант кафедры теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Национального комитета РФ по теории машин и механизмов, действительный член Академии наук Республики Татарстан Юрий Геннадьевич Коноплев.

Юрий Коноплев родился в семье работников авиационного завода. После окончания средней школы поступил в Казанский университет, где в 1962 году получил диплом по специальности «механика», после чего остался работать в вузе инженером лаборатории прочности. В 1988 году Юрия Коноплева назначили заведующим кафедрой теоретической механики. Он также возглавлял совет по защите докторских диссертаций по механике деформируемого твердого тела и механике жидкости, газа и плазмы. С 1986 по 1990 год работал проректором КГУ по международным связям. С 1990 по 2001-й Коноплев был ректором Казанского университета.

Фото: ru.wikipedia.org

Он является автором более 180 научных публикаций, научных отчетов по тематике прикладных исследований, монографий. Среди его наград есть не только советские и российские: медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда», медаль «В память 1000-летия Казани» , медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 год), медаль имени Ю.А. Гагарина (за участие в создании ракетной техники), но и иностранные: медаль имени Юстуса Либиха (ФРГ), орден Академических пальм (Франция, офицер).

— Юрий Коноплев всю свою жизнь посвятил служению науке, высшему образованию и Казанскому университету. Научно-педагогический стаж ученого составляет свыше полувека. Коллеги и ученики отмечали в нем невероятное трудолюбие и отзывчивость, готовность всегда протянуть руку помощи тем, кому она необходима. Юрий Коноплев был крепким хозяйственником, на посту ректора Казанского университета денно и нощно радеющим за будущее науки и образования. В тяжелые 1990-е годы именно он сумел сохранить научный, образовательный и воспитательный потенциал крупного университета. Юрий Коноплев был прекрасным человеком, любившим свое дело, окружающих его людей. Коллектив Казанского федерального университета выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Геннадьевича Коноплева. Добрая и светлая память о нем будет жить в сердцах его учеников и всех, кому посчастливилось работать и общаться с ним, — заявили в КФУ.

Прощание с Юрием Коноплевым пройдет 7 мая в 11.00 в Институте физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а).

«Юрий Геннадьевич здесь сделал много»

Своими воспоминаниями о Юрии Коноплеве поделился с «Реальным временем» доктор социологических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов:



— Такой общительный, хороший руководитель. С людьми всегда очень хорошо общался. Интеллигентный. Учитывая, что в 90-е годы, конечно, вузовскому образованию пришлось претерпеть очень многое — было недофинансирование, были вопросы с развитием в целом образования... Я считаю, что заслуга Юрия Геннадьевича как ректора была в том, что он сохранил наш университет, Казанский государственный, который стал в 10-е годы федеральным. Сохранились кадры, сохранились академические традиции. Материально-техническая база вузов в то время очень слабо развивалась, и поэтому приходилось рассчитывать в основном на то, что было, и на собственные силы.

Тем не менее, по словам Минзарипова, университет свои позиции сохранил как один из крупных центров науки и высшего образования в России.

— И в этом смысле, конечно, Юрий Геннадьевич здесь сделал много. И за это ему светлая память. С ним очень было приятно проводить время в компаниях. Он был очень веселый человек... — заключил он.

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Дарья Пинегина