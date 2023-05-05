Более 1,4 тысячи ветеранов получают регулярную помощь Волго-Вятского банка Сбербанка

Команда Волго-Вятского банка Сбербанка на регулярной основе в течение всего года оказывает 1,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны адресную помощь, участвует в поздравительных и образовательных мероприятиях. Например, волонтеры банка помогают подопечным в огородных работах, точечно обеспечивают необходимой бытовой техникой, на регулярной основе проводят встречи в рамках проекта «Деменция.net», адресно поздравляют с праздниками и организуют концерты.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Героев Великой Отечественной войны осталось совсем немного, именно поэтому наиболее эффективная помощь им — это адресная, а главное, регулярная, без привязки к праздникам. В этой работе очень много простого человеческого тепла и участия, потому что зачастую именно это уже является поддержкой для пожилых людей. Волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка не только реализуют образовательные мероприятия, помогают с ремонтом и покупкой техники, но и просто звонят ветеранам — спросить, как здоровье и настроение, позвать на экскурсию по городу, предложить помощь в огороде. Общаться с ними, впитывать их воспоминания и благодарить — наш долг и большая радость.