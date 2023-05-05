Совкомбанк направляет за клиента запрос на распоряжение маткапиталом в Социальный фонд РФ

Теперь Совкомбанк сам подает за клиента заявление в Социальный фонд России на перечисление средств материнского капитала в пользу банка, или застройщика, или на эскроу-счет клиента. Это происходит при оформлении ипотечных кредитов с использованием маткапитала в качестве первоначального взноса. Заявление оформляется и подписывается заемщиком-владельцем сертификата на маткапитал во время ипотечной сделки.

Клиенту не нужно самому тратить время на обращение в государственный фонд, а срок поступления средств в оплату сокращается с нескольких месяцев до 2 недель.

Напомним, первоначальный взнос по ипотечным договорам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке можно полностью или частично оплатить средствами материнского капитала.

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