Татарстанская компания FLAMAX приняла участие в Кавказской инвестиционной выставке
В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка. По оценкам Фонда Росконгресс, событие посетили порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и «каспийской пятерки».
В рамках основной выставочной экспозиции работали 20 стендов, среди которых — компания FLAMAX. На ее стенде был представлен флагманский продукт — сборный стальной резервуар FLAMAX для хранения промышленных объемов воды: он вызвал большой интерес со стороны жителей Северо-Кавказского федерального округа.
«Несмотря на то, что Кавказская инвестиционная выставка проводилась впервые, мы сразу же увидели ее потенциал и были рады принять участие, — прокомментировал выбор площадки для презентации генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Первые же дни КИВ-2023 показали огромный интерес и буквально наплыв посетителей и гостей нашего стенда — тому подтверждение. В Минеральных Водах получилась отличная площадка для живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами. Дни прошли плодотворно и для нашей компании. Цель, которую мы ставили на эту выставку, достигнута. Уверен, что эффект от участия мы все увидим позже».
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Справка
Кавказская инвестиционная выставка прошла в МВЦ «МинводыЭКСПО» 2—4 мая. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», в которой приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, председатель совета директоров АО «Фирма агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель и крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков и председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел на площадке Кавказской инвестиционной выставке совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Кавказская инвестиционная выставка состоялась при поддержке Минэкономразвития России. Организатор — Фонд Росконгресс.
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