Татарстанская компания FLAMAX приняла участие в Кавказской инвестиционной выставке

В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка. По оценкам Фонда Росконгресс, событие посетили порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и «каспийской пятерки».

В рамках основной выставочной экспозиции работали 20 стендов, среди которых — компания FLAMAX. На ее стенде был представлен флагманский продукт — сборный стальной резервуар FLAMAX для хранения промышленных объемов воды: он вызвал большой интерес со стороны жителей Северо-Кавказского федерального округа.

«Несмотря на то, что Кавказская инвестиционная выставка проводилась впервые, мы сразу же увидели ее потенциал и были рады принять участие, — прокомментировал выбор площадки для презентации генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Первые же дни КИВ-2023 показали огромный интерес и буквально наплыв посетителей и гостей нашего стенда — тому подтверждение. В Минеральных Водах получилась отличная площадка для живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами. Дни прошли плодотворно и для нашей компании. Цель, которую мы ставили на эту выставку, достигнута. Уверен, что эффект от участия мы все увидим позже».



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