Украинский депутат напал на секретаря делегации России на Парламентской ассамблее в Турции
Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
По данным СМИ, инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит мероприятие. Пострадавшему оказывают помощь.
— Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь, — сообщили в диппредставительстве.
В мае прошлого года гражданка Украины Ирина Земляна напала на посла России в Польше Сергея Андреева. По факту нападения Следственный комитет России возбудил дело.
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