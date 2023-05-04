Украинский депутат напал на секретаря делегации России на Парламентской ассамблее в Турции

Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным СМИ, инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит мероприятие. Пострадавшему оказывают помощь.

— Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь, — сообщили в диппредставительстве.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

В мае прошлого года гражданка Украины Ирина Земляна напала на посла России в Польше Сергея Андреева. По факту нападения Следственный комитет России возбудил дело.

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Айрат Назипов