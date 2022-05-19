Следком России возбудил дело по факту нападения на российского посла в Польше

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии СК, гражданка Украины Ирина Земляна вместе с другими неустановленными лицами совершила нападение на российского посла в момент возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской, сорвали очки и георгиевскую ленточку. Тем самым церемонию сорвали. Также со служебной машины посольства России сорвали регистрационные знаки и повредили ее.

Следствие квалифицировало это как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Отмечается, что подобные действия должны строго преследоваться по закону. Россия использует все возможные правовые и дипломатические механизмы для привлечения виновных к ответственности.

Фото: sledcom.ru

9 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата установить обстоятельства и дать правовую оценку нападению на Сергея Андреева. Сделать это требовалось совместно с Министерством иностранных дел России.

Дарья Акимова