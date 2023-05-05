Поток туристов в Раифу увеличился на 15% с начала 2023 года

С начала 2023 года туристический поток к Раифскому монастырю увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного среди абонентов «МегаФона» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Пик пришелся на январь, когда на территории обители проходит Рождественский фестиваль снежных и ледовых фигур «Лед и свет».

Чаще всего здесь можно было встретить гостей из Москвы и области, Марий Эл, Санкт-Петербурга и Чувашии.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В исследовании также отмечается, что «МегаФон» расширил покрытие сети: теперь гостям доступны стабильный голосовой сигнал и интернет на средней скорости 40 Мбит/с, ранее покрытие связью на территории храмового комплекса было частичным. Теперь же 4G сигнал стал увереннее и быстрее во всем поселке Местечко Раифа, а также в дендрарии Волжско-Камского заповедника.



«Реальное время» побывало на празднике «Лед и свет» в этом году. В нем приняли участие мастера и команды из России и зарубежья. Гостей обители встречали храм из снега, пятиметровый снежный архангел, снежный рождественский вертеп и другие композиции.

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Илина Хакимова