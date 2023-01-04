Снежный вертеп, ледяной самовар и тонкости резьбы: «Лед и свет» в Раифе

20:29, 04.01.2023 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Возле Раифского монастыря открылся Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», который будет работать по 8 января 2023 года. В празднике участвуют мастера и команды из России и зарубежья. Гостей обители встречают храм из снега, пятиметровый снежный архангел, снежный Рождественский вертеп и другие композиции.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи