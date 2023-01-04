Снежный вертеп, ледяной самовар и тонкости резьбы: «Лед и свет» в Раифе

Возле Раифского монастыря открылся Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», который будет работать по 8 января 2023 года. В празднике участвуют мастера и команды из России и зарубежья. Гостей обители встречают храм из снега, пятиметровый снежный архангел, снежный Рождественский вертеп и другие композиции.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым