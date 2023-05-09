Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. «Реальное время» публикует полный текст праздничного обращения:

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этот всенародный праздник мы преклоняемся перед подвигом многонационального советского народа, который подарил будущим поколениям мирную жизнь и свободу.

Тяжелейшей ценой досталась Победа. Кровопролитная война коснулась каждой семьи. Только из республики на фронт ушли семьсот тысяч человек, более половины из них не вернулись домой…

Героические подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Загитова, Алексея Исаева, Сабира Ахтямова, Михаила Симонова, Фарида Фаткуллина, Бориса Кузнецова и многих других навсегда вписаны в историю нашей страны.

Память о павших в боях, умерших от ран и голода, замученных в концлагерях, погибших от бомбежек — навечно в сердцах потомков. Мы не забудем и не простим преступлений фашистских захватчиков и их пособников, нечеловеческих издевательств над мирными людьми, не дадим поднять голову нацизму.

Особые слова уважения также труженикам тыла, ковавшим оружие Победы у заводских станков, работавшим на колхозных полях и в конструкторских бюро, врачам госпиталей, лечившим раненых, деятелям культуры, поднимавшим боевой дух наших защитников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Время неумолимо бежит вперед. С каждым годом все меньше и меньше становится среди нас участников и свидетелей той страшной войны. Тем больший почет и уважение каждому ныне здравствующему ветерану. Их беззаветная преданность Отечеству, несгибаемая воля и стойкость служат для нас примером. И сегодня внуки и правнуки победителей вновь отвечают на угрозы и вызовы времени, отстаивают историческую правду в борьбе с неонацизмом, с честью защищают нашу Родину.

Уважаемые татарстанцы! Этот светлый день объединяет нас в стремлении сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, в убеждении, что, как и прежде, враг будет разбит, Победа будет за нами!



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уверен, что День Победы и впредь останется для нас непререкаемым нравственным ориентиром, по которому мы и все последующие поколения будут сверять свои дела и поступки. Искренне желаю всем вам, дорогие татарстанцы, мирного неба над головой, счастья и благополучия! С Праздником! С Днем Победы!



В начале месяца на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы Рустам Минниханов заявил, что перед Татарстаном стоит задача «донести до наших детей и внуков историческую правду о том, какой огромной ценой наши ветераны заплатили за Победу». Он обратил внимание, что права «допускать искажения страниц нашей истории» нет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина