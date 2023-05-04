Международный форум РЕБУС пройдет в Казани 3—4 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» состоится 3—4 июля в Казани на площадке IT-парка им. Башира Рамеева.



Форум пройдет впервые и соберет участников из 50 регионов России, 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, более 2 тысяч экспертов из профильных ведомств и компаний.

Задача форума — собрать, проанализировать лучшие практики и кейсы по теме как в России, так и в зарубежных странах, а еще предложить методические рекомендации по внедрению лучших практик в работу регионов и федерального центра.

Мероприятие носит максимально практический, прикладной характер, его участники поднимают самые актуальные темы и не боятся обсуждать острые вопросы. Некоторые из них уже успели обозначить в ходе онлайн-сессии. Кроме того, было принято решение о создании рабочей группы форума. Всех заинтересованных коллег приглашают принять участие в дискуссиях.

Первая онлайн-сессия в марте позволила обозначить наиболее значимые аспекты отрасли. Обсуждались три из шести заявленных тем: особенности инвестирования в исторических центрах, новое в российском законодательстве понятие «нематериальное наследие», предстоящую в этой связи работу и правовое регулирование экономической деятельности на исторических территориях. На подготовительном этапе организации форума были заключены соглашения о партнерстве с рядом профильных ведомств и организаций России.

— Радует, что форум, поднимающий вопросы, связанные с застройкой, экономической, туристической и иной деятельностью в исторических центрах городов, вызвал широкий интерес у профессионалов, а многие темы получили живой отклик среди экспертов. Уверена, что это неслучайно. В России есть успешные практики развития исторических центров: это консолидированная работа государства, застройщиков, инвесторов, экспертов, просто неравнодушных жителей. Рассказать о них, обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и выработать пути решения проблем — возможности для всего этого дает наш форум. Помимо российских участников, ждем и зарубежных гостей. Ведь эффективное использование исторического наследия при его сохранении волнует не только отдельные регионы и страны, эта тема, без преувеличения, международная, — сказала помощник раиса Татарстана и программный директор форума Олеся Балтусова.



«Реальное время» подробно рассказывало о предстоящем Форуме.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко