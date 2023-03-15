Международный Форум РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре

15-16 марта в Казани пройдет Международный Форум РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре.



Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, Союза архитекторов РФ. Организаторы Форума — Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

К участию приглашены: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ДОМ.РФ, губернаторы регионов с историческими городами, мэры городов с историческими поселениями, профессиональные и деловые ассоциации, руководители компаний-застройщиков, архитекторы и производители строительных материалов, отраслевые эксперты. Всего в этом событии примут участие более 50 регионов России, представители 15 стран СНГ и дальнего зарубежья.

Партнерами форума выступят Центр стратегических разработок (ЦСР), Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД), Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ), Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», СРО АС «Стройконсолидация», Алюминиевая ассоциация, — Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия, Национальная гильдия градостроителей и другие.

Форум станет площадкой для поиска ответов, какова экономическая активность на исторических территориях, в чем ее ограничения и возможности, каков секрет успеха состоявшихся проектов развития, чем рискуют и что создают в историческом центре современные девелоперы, какими методиками проектирования и сохранения идентичности пользуются регионы.

Основная задача форума — собрать и проанализировать лучшие практики и кейсы в этой сфере как в России, так и в ряде зарубежных стран. Предложить методические рекомендации по внедрению лучших практик в работу регионов и федерального центра. Особое внимание планируется уделить строительным материалам, которые используются при строительстве на исторических территориях.

Рустам Минниханов:

— Мы собираем на этой площадке специалистов строительной и культурной отрасли, лучшие практики развития исторических городов. Сегодня государство и частный девелопмент много вкладывает в строительство современных качественных объектов. Архитектурные объекты строятся в историческом центре, — это и жилье, и офисы, и гостиницы. И тут важно соблюдать баланс, застройка должна быть полезной для жителей города, гармонично вписываться в архитектуру, и в то же время быть экономически оправданной. В каждом регионе есть свой опыт развития подобных территорий, и участникам будет полезно изучить эти решения.

Панельная дискуссия «Исторический центр как инвестиция: вызовы и ограничения» будет посвящена свежим дискуссионным примерам строительства в исторических центрах городов. В участии примут первые лица городов и регионов, а также профильные федеральные чиновники.

В рамках Форума состоится 6 крупных сессий по темам:

• Инвестирование на исторических территориях: проблемы и возможности

• Инновации в историческом центре: из чего строится исторический центр

• Практика регулирования застройки на исторических территориях

• Баланс функций (объектов) в историческом центре

• Нематериальное наследие как ресурс развития территории: маркетинг и капитализация

• Лучшие практики развития исторических территорий

В рамках форума пройдет международный конкурс «Лучшие практики развития исторических территорий» (подведение итогов конкурса, разбор лучших кейсов).

Номинации: 1) Региональная инициатива, направленная на развитие исторических территорий; 2) Реализованная Концепция развития исторической территории; 3) Новое строительство на исторической территории.



Также планируются тематические дискуссии, выставка инвестиционно-привлекательных объектов регионов в исторических центрах, а также выставка строительных материалов, задействованных при работах в центрах и на исторических территориях.

Участие в форуме для представителей профильных сфер бесплатное.