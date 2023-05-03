Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего при ремонте крыши дома в Тукаевском районе Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда после гибели рабочего в Тукаевском районе. Об этом сообщил и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Шакиров.

Инцидент произошел 2 мая, примерно в 14 часов дня, в пятиэтажном жилом доме на улице Строителей в поселке Круглое Поле, где велся капремонт кровли. По предварительным данным, один из рабочих, находившихся на крыше, упал и скончался на месте от полученных травм.

Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, за первый квартал 2023 года в Татарстане возбудили 51 уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда (статья 143 Уголовного кодекса России). Проводятся серьезные проверки, которые влекут наложение штрафов.



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Татьяна Демина