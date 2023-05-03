Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего при ремонте крыши дома в Тукаевском районе Татарстана
В Татарстане прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда после гибели рабочего в Тукаевском районе. Об этом сообщил и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Шакиров.
Инцидент произошел 2 мая, примерно в 14 часов дня, в пятиэтажном жилом доме на улице Строителей в поселке Круглое Поле, где велся капремонт кровли. По предварительным данным, один из рабочих, находившихся на крыше, упал и скончался на месте от полученных травм.
Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Напомним, за первый квартал 2023 года в Татарстане возбудили 51 уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда (статья 143 Уголовного кодекса России). Проводятся серьезные проверки, которые влекут наложение штрафов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым