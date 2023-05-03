Николай Патрушев: США не планируют сохранять Украину как государство

США не планируют сохранять Украину как государство: они заинтересованы только в том, чтобы использовать ее как территорию с ресурсами. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

— Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений, — считает он.

Патрушев напомнил, что «30 лет потрясений», которые Вашингтон устроил Киеву, уже привели к сокращению населения страны вдвое. По его словам, сегодня Белый дом «с легкостью идет на продолжение войны» с РФ «до последнего украинца».

— При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит, — подчеркнул секретарь российского Совбеза.

В канун второго по счету «саммита за демократию», организуемого США, Патрушев рассказал о том, как коллективный Запад пытается дестабилизировать обстановку в Азии и почему Европа может превратиться в радиоактивную пустыню. Подробнее — в интервью Патрушева «Российской газете», которое публикует «Реальное время».



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Илина Хакимова