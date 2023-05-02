Казанка стала соавтором проекта «Лаборатория научного кино»

Одним из создателей мультиформатного проекта «Лаборатория научного кино 2.0», который проходит совместно со Сколтехом и химическим факультетом МГУ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стала казанка Лилия Сабирова.



Она придумала его совместно с режиссером Юлией Киселевой, лауреатом премий «За верность науке», «Лавровая ветвь в области неигрового кино и телевидения». Она автор таких фильмов, как «Мозг. Вторая Вселенная», «Робот, я люблю тебя?» «Чип внутри меня» и других. Темой лаборатории станет экология и разумное потребление.

— Казань — один из крупнейших центров науки и просвещения в России, здесь это ощущается буквально в воздухе, свой путь в просветительской карьере я начала именно в Казани, еще будучи организатором различных лекториев, кинопоказов, дискуссий, — говорит Лилия. — Сейчас, имея возможность делать просветительские проекты на федеральном уровне, мне крайне важно вовлекать в свои инициативы людей из республики, тем более что в области научного кино здесь действительно есть огромный потенциал, это множество крупнейших университетов с громкими именами и династиями ученых, средоточие промышленных производств со своими лабораториями, есть бодро развивающийся наукоград, перечислять можно бесконечно. Во всем этом я вижу отличную почву для развития такого перспективного вида искусства как научное кино и с помощью нашей лаборатории нам хочется дать людям импульс для развития в этом направлении.

Помимо онлайн-курса, у лаборатории будет и практический блок в Москве, куда примут 23 человека. Экспертный совет отберет 10 лучших сценарных заявок от них и предоставит гранты на короткометражные фильмы. А лучшие картины войдут в киноальманах, который планируется показать в феврале следующего года, в том числе и в Казани.